El accidente de Johann Zarco ha traído consecuencias en forma de sanción. Saldrá desde el pit lane en su próxima carrera... y el piloto ha estallado tras esta decisión tomada por los comisarios.

"No es un trabajo fácil, pero no confío en los comisarios. No es la gente adecuada para ese puesto. Necesitamos otra gente", afirmó el galo tras su maniobra en la carrera de Austria.

"Pensaba apelar a la FIM, pero es complejo y traería problemas más tarde si la apelación no es aceptada y la situación no es buena. Prefiero tragar esta sanción y salir desde el 'pit lane' para cerrar esta historia. También para poder hacer una mejor carrera en Misano. Mi objetivo en Ducati es correr con la mejor moto. Salir desde el 'pit lane' no es el fin del mundo", expresó Zarco.

Y es que la Federación, con esta decisión, ha cerrado el asunto del tremendo accidente. Pero el piloto quiere pasar página: "No queremos hacer cosas malas a los rivales. El accidente fue a 300 km/h. Cuando le pasé ya fue en la recta. Sí, podemos ser más responsables, pero no solo yo. Pero, al final, somos pilotos y si tengo una oportunidad de adelantar, lo haré".

La moto de Morbidelli, con la que chocó Zarco, pasó a centímetros de la cabeza de Valentino Rossi, que volvió a nacer. El propio piloto italiano compartió una imagen del accidente desde su propia cámara. "Estas imágenes asustan de verdad", afirmó.