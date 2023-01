Audi y sus pilotos, Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz, vieron cómo sus opciones a ganar la presente edición del Rally Dakar quedaban sepultadas en el kilómetro 212 de la sexta etapa.

Los dos coches sufrieron sendos accidentes en un mismo punto por el que antes habían pasado las motos... que ya atisbaron un "peligro" claro para sus compañeros de cuatro ruedas.

De hecho, en declaraciones posteriores, Joan Barreda explicó que esa duna "debía estar marcada en el 'roadbook' como peligro 3".

"Esa era justo después de la neutralización. Era una duna cortada que cuando lo hemos visto hemos parado después y hemos dicho: 'Madre mía ahí cuando lleguen los coches'. Porque es la típica que vienes a fondo, 160 km/H, un valle, bajada, y de repente girabas el CAP (rumbo), y con la moto era poner segunda, tercera, cuarta, quinta sexta... Y de repente '¡Poum!'", señaló el castellonense.

"En el roadbook no estaba marcado. Me he asustado. Es cuando se te ponen los ojos ahí... '¡despacitooo!'. Lo hemos comentado entre los pilotos. Los coches más rápidos no tenían opción. Cuando con un coche vas a la velocidad que vas y no está en el 'roadbook'... estás así, lo ves un desierto todo planito por todos los lados... eso es una trampa", ha añadido.

"Claro que debería estar marcada. Y además veníamos de un cambio de dirección. Muchas veces te pueden poner un rumbo de 10 km y te dicen que hay diferentes agujeros y te buscas la vida. Pero ahí acabábamos de girar 500 metros antes, es un cambio de dirección y ahí debe estar el peligro, como está en muchos otros sitios. Eso era un peligro 3", ha zanjado.

Cabe reseñar que en dicho punto solo cayeron los Audi de Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz, mientras que otros pilotos como Nasser Al-Attiyah, actual líder y rival a batir, tomaron una ruta más escorada.