El jefe de Ducati recuerda sus críticas a Marc Márquez: "Cuando digo algo, lo digo en serio"

Cuando Marc Márquez todavía estaba en Honda y sin ni siquiera haber firmado su contrato con Gresini, el octocampeón del mundo recibió duras críticas por parte de Ducati.

Tanto Pecco Bagnaia como Davide Tardozzi cargaron contra él por chuparle rueda al italiano en clasificación para obtener un mejor tiempo.

Años después, ya como piloto oficial de los de Bolonia, le han preguntado al 'team manager' del equipo por aquellas críticas.

¿Ha cambiado de opinión sobre el ilerdense?: "No, cuando digo algo, lo digo en serio. Y no tengo ningún problema en hablar de todo eso con Marc. Le conozco, él me conoce. A veces puedes cambiar de opinión, a veces no".

"Cuando critiqué a Marc por algunas de sus actitudes, fue justo. Me dio su punto de vista y le escuché. Considera que a menudo ha tenido que asumir muchos riesgos para alcanzar sus objetivos. Lo importante es hablar y escucharse", ha explicado en declaraciones a 'Motosan'.

Eso sí, Tardozzi reconoce que fue una táctica devenida del pobre nivel de la Honda, lo que no le ocurrirá esta temporada con la moto más potente de la parrilla.

"Siempre hará lo que crea que es mejor para él. Veremos qué pasa este año. A menudo ha tenido que hacer cosas un poco al límite porque su equipo era menos competitivo que el de sus rivales. Creo que este año tendrá todo lo necesario para que no le tomen el pelo...", ha zanjado.