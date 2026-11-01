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A un paso del título

El jefe de Ducati dice que nunca había visto nada como Márquez: "En ninguna era..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que Marc les sigue sorprendiendo cada fin de semana: "Sus límites físicos no son un problema".

Marc Márquez celebra con su equipo la victoria en Malasia Marc Márquez celebra con su equipo la victoria en MalasiaGetty

Marc Márquez se acerca a un nuevo título en MotoGP. Sería el segundo consecutivo con Ducati. Su victoria en Malasia y la ausencia de Jorge Martín por lesión le dejan con una ventaja de 44 puntos a falta de tres carreras para el final.

Y en Ducati se siguen sorprendiendo con sus actuaciones. Su jefe, Davide Tardozzi, dice que cada fin de semana descubren algo nuevo del gran campeón de la categoría reina.

"Tengo que felicitarle porque ha hecho la enésima carrera perfecta...", dice en 'DAZN'.

"Un campeón así no ha existido en ninguna era y nos está sorprendiendo cada vez más. Sus límites físicos no le suponen un problema gracias a su mentalidad. Marc para Ducati es muy importante", explica el dirigente italiano.

En Qatar, si es que finalmente se corre, Marc tendrá su primera oportunidad de salir campeón.

Y en Ducati celebran haber apostado por él cuando peor lo estaba pasando en Honda. De reivindicarse con la Gresini a volver a salir campeón encima de la moto roja.

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