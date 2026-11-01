Alex Márquez pasará por quirófano y no estará en Qatar: "Marc tendrá que espabilarse solito"

El piloto de Gresini será operado esta semana y se perderá al menos el Gran Premio de Qatar, donde su hermano podría salir campeón.

Alex Márquez pasará por el quirófano después del Gran Premio de Malasia y antes de Qatar. No estará en la próxima cita y espera llegar a Portugal y a Valencia antes de que acabe este mundial de MotoGP.

Así lo ha anunciado Alex en declaraciones a 'DAZN': "Quiero comunicar que mañana me operaré, por la mañana. Avión y a casa. Es lo que hay, tres carreras seguidas no llegaba. Ya estuve a punto de operarme, lo valoramos, después de Indonesia, pero el problema de saltarme Australia, con los aviones y todo, no era recomendable, así que es mejor saltarse Qatar e ir a Portimao, que es un vuelo mucho más corto y no arriesgamos tanto con el sudor y eso a una infección o cosas así".

Será una intervención en el hombro: "Una artroscopia para sacar toda la bursitis y ver, realmente, cómo está el hombro. En Montmeló me operaron de urgencia, porque la clavícula estaba partida en cuatro y había que fijarla bien, pero el impacto también lo sufrió el hombro".

"Hay que entender bien qué hay, era el hombro operado de cuando se me salía, en 2013; entonces, era un poquito delicado. Ojalá volver en Portimao, que es el objetivo, esos son los plazos que me ha dado el doctor. Así que a operarse y, desde el martes, a recuperarse para llegar al cien por cien", detalla.

Marc, su hermano, podría salir campeón

Alex se perderá Qatar y allí su hermano Marc podría volver a salir campeón de MotoGP. Así ha bromeado sobre su ausencia: "En Qatar tendrá que espabilarse él solito".

Marc tiene 44 puntos de distancia sobre Jorge Martín, que volverá a ser duda por su lesión en el brazo derecho.

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