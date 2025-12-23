El jefe de Ducati ve con buenos ojos a Aldeguer: "Él es el futuro de..."

Gigi Dall'Igna ha elogiado el excelente primer año del piloto español, el cual ha destacado con una gran victoria en su debut en la competición.

Ducaties el equipo de MotoGP con mejor proyección a futuro. El equipo italiano cuenta en sus filas con el actual campeón del mundo, Marc Márquez, y Pecco Bagnaia, bicampeón de la categoría, además de varios pilotos novatos con mucho futuro por delante.

Gigi Dall'Igna, jefe de Ducati, al igual que el resto de directivos del equipo, está preparando la renovación de Márquez y espera que, de cara a 2026, Bagnaia recupere su mejor nivel. Sin embargo, también deben organizar su parrilla para los próximos años, y ahí entra un piloto español que ha destacado bastante este año.

En concreto, se trata de Fermín Aldeguer, piloto de Gresini Racing, al cual Dall'Igna le define como "el futuro de nuestra marca en MotoGP". "Si un novato puede ganar una carrera, eso sin duda significa algo", añade Gigi sobre el joven español que ganó su primera carrera en GP de Indonesia.

"Sé que Dall'Igna me está observando. Por supuesto, uno de mis sueños y uno de mis objetivos es trabajar con él en el equipo oficial", comentó Aldeguer en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Fermín no solo ha sorprendido al italiano por ganar una carrera de MotoGP, sino por su constante evolución y mejoría premio tras premio, que le ha otorgado el galardón al 'Rookie del año' de la categoría. "En Estados Unidos algo hizo clic y pude dar un paso adelante. Allí sentí que mi estilo había cambiado. Tenía una sensación diferente con la moto. A partir de ahí pudimos mejorar", señala Aldeguer sobre su evolución en su primer año en la competición, acabando en octavo lugar.

Un debut duro

Sobre su primer año como piloto de MotoGP, Aldeguer ha señalado cuáles han sido sus principales dificultades y su rival más destacado. "Ogura fue capaz de adaptar su estilo a la moto de MotoGP más rápido que yo. Pensé que aún no estaba preparado para MotoGP. Fue muy duro", confiesa Fermín sobre el comienzo de temporada en el que el piloto japonés se impuso por encima del español.

Sin embargo, Fermín supo cómo reponerse logrando encadenar varios buenos resultados y terminar el año muy por encima de Ogura, quien finalmente ha cerrado la temporada en decimosexta posición con 89 puntos, 125 puntos menos que el español.