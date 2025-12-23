La frase del jefe de Márquez sobre la famosa patada de Valentino Rossi: "No fue solo culpa de Marc"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, reparte culpas entre Valentino y Marc por lo ocurrido en la cita de Sepang 2015.

Sepang 2015 pasó a la historia de MotoGP como el enfrentamiento entre Valentino Rossi y Marc Márquez que acabó en patada. Diez años después sigue generando comentarios. Ni ha habido reconciliación ni la habrá entre dos pilotos que son considerados por muchos como los mejores de la historia.

En 'DAZN' su jefe en Ducati, Davide Tardozzi, ha repartido culpas entre Valentino y Marc.

"Estoy cansado del recuerdo de Sepang 2015. No fue solo culpa de Marc. La verdad hay que repartirla al 50%. Márquez se equivocó y Rossi también", dice el jefe de la escudería de Bolonia.

Tardozzi no quiere volver a hablar de aquel incidente. Uno de los más conocidos de la historia de la categoría reina.

"No eres un verdadero aficionado al motociclismo si todavía sigues anclado en eso", insiste el italiano.