La dolorosa afirmación de Briatore sobre Fernando Alonso: "Debería haber ganado..."

Fernando Alonso y Flavio Briatore, durante su época en Renault

El que fuera jefe de Alonso en Renault, con dos mundiales a su espalda, lamenta que el asturiano no haya ganado al menos seis mundiales.

Fernando Alonso se convirtió en doble campeón del mundo de la Fórmula 1 con Renault hace ya dos décadas. A las órdenes de Flavio Briatore.

En 'DAZN', el ahora nuevo jefe de Alpine ha recordado con nostalgia aquella época y ha dejado una frase que dolerá al 'Alonsismo'. Porque Briatore cree que Fernando debería haber ganado varios mundiales más.

"Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales. Siempre ha marcado la diferencia en el equipo", apunta Briatore.

De hecho Fernando rozó con la yema de los dedos dos mundiales más con Ferrari. También estuvo cerca de otro en McLaren en el año 2007, justo después de marcharse del equipo Renault.

Briatore y Alonso mantienen muy buena relación desde hace muchos años. De hecho el dirigente recuerda aquel mítico "bravo, bravo" que le dijo después de convertirse en campeón del mundo. Una frase que todavía usa cuando habla con el piloto asturiano.