El llamativo mensaje de Ducati sobre la continuidad de Márquez: "No es una prioridad..."

Solo unas semanas después de alzarse como campeón, la situación dentro del equipo italiano está sorprendentemente revuelta. Desde dentro tratan de poner calma en medio de varios rumores sobre el futuro de la escudería y el futuro de sus pesos pesados.

En un año triunfante para Ducati con la consecución del mundial de MotoGP por parte de Marc Márquez, el jefe del equipo italiano, Davide Tardozzi, ha aprovechado para zanjar los rumores sobre su posible salida de la escudería en 2027.

"Estos rumores son absurdos e infundados. De hecho, nos preguntamos por qué, ya que no hay ninguna razón", aseguraba el directivo contundentemente. Unas especulaciones, según Tardozzi, infundadas, que no afectan al trabajo del día a día de Ducati. Sin embargo, confiesa, "no le molestaron", ni a él ni al equipo, que está muy comprometido con el proyecto actual.

"No tiene fundamento... Quien escribió eso no tiene claro a quién se refiere, ya que no existe ningún rumor interno", reconoce Davide en unas semanas que están siendo muy importantes de cara al comienzo de 2026.

Sobre la posible salida de Marc Márquez

Dejando de lado este asunto, Tardozzi quiso poner el foco en el desempeño sobre la pista. Acerca de Marc, también pendiente de su continuidad en Ducati declaró que "están trabajando en ello", aunque la mejora de la moto sigue siendo la prioridad en el 'paddock'.

"En este momento pensamos más en cómo mejorar la moto para seguir el ritmo de nuestros rivales, que están mejorando", afirmó para 'GPONE'. Ducati, se postula de nuevo como una de las escuderías más fuertes de la parrilla, con una dupla ganadora como la formada por Márquez y Peco Bagnaia, apuntan alto para 2026.

Eso sí, podría ser su última temporada allí, ya que Tardozzi no ha sido tan claro respecto al futuro de los pilotos: "Por supuesto, la alineación de 2027 será un tema a tratar en los próximos meses".