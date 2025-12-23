Navidad helada en España: una masa de aire frío dejará a 18 capitales con máximas de 5 grados o menos

El dato En el interior peninsular las temperaturas diurnas caerán claramente por debajo de los 10 grados, incluso por debajo de los cinco.

La primera semana de las fiestas navideñas va a trascurrir con ambiente frío y temperaturas diurnas inferiores a lo habitual para la época, con valores que este lunes y el día de Navidad llegarán a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El martes y el día de Nochebuena los termómetros serán más benévolos, pero sin dejar de acusar el frío.

Este martes subirán las temperaturas tanto nocturnas como diurnas, pero el ambiente será frío y, según la Aemet, las máximas no alcanzarán los 10 grados en amplias zonas del interior peninsular.

Lloverá en Galicia, el Cantábrico, el sur de Castilla y León, Extremadura y buena parte de Andalucía, en el sur de esta comunidad de manera más intensa. El día amanecerá con heladas en el norte y el centro y nevará en las montañas a partir de unos 1.200 metros, aunque la cota irá subiendo a lo largo del día.

El 24 de diciembre será un día nuboso en el norte, con lluvias en la vertiente cantábrica, pero menos frío que en las jornadas previas y con temperaturas en ascenso excepto en el Cantábrico y el litoral suroreste. Volverá a helar en el interior. Los cielos estarán más despejados en el este y sur de la península y más nublados en el norte, con lluvias persistentes en el Cantábrico.

Mucho frío en Navidad

También lloverá en el norte de Cataluña y en Baleares, sin descartar que pueda llover en el sur de Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se esperan 16 grados en Alicante y Castellón y 15 en Pontevedra, Tarragona, Valencia, Palma, Málaga, Almería y Girona. En cambio, no está previsto que los termómetros superen los 7 grados en Ávila y los 8 en Burgos y Soria.

Por primer día esta semana, no se esperan temperaturas bajo cero. Pero el día 25, Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la península, con un descenso de las temperaturas que será más acusado en la mitad norte y en el área mediterránea.

En el interior peninsular las temperaturas diurnas caerán claramente por debajo de los 10 grados, incluso por debajo de los cinco. En 18 capitales se esperan máximas de cinco grados o menos. Las lluvias más probables se prevén en las comunidades cantábricas, aunque serán menos persistentes que en días previos, y no se descartan en otras zonas. Según la Aemet, con la información actualmente disponible podría esperarse el viernes una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana.

