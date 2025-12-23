"Es el mejor": un medallista olímpico se rinde ante la superioridad de Rafa Nadal

El extenista estadounidense Steve Johnson ha relatado el pavor que sintió al enfrentarse a Nadal debido a su amplia superioridad en la pista.

Rafa Nadal es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos. La superioridad que impuso en cada torneo que disputó a lo largo de sus 23 años como profesional ha provocado que cientos de sus rivales se hayan rendido ante él, sobre todo aquellos que padecieron ante el manacorí en tierra batida, su pista por excelencia.

Pocos tenistas han sido capaces de derrotar a un Rafa sano y en buena forma, que junto a Roger Federer y Novak Djokovic, integrantes del célebre 'Big Three', han reinado durante décadas. Ante tal predominio del español, un medallista olímpico y antigua víctima de Nadal ha revivido cómo era enfrentarse al segundo tenista con más Grand Slams (22).

Steve Johnson, exnúmero 28 del mundo y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha confesado sentirse abrumado cuando tenía que enfrentarse a Rafa. "Me asustaba mucho la idea de perder 6-0 y 6-0 frente a tanto público y que se burlaran de mí", afirma el estadounidense en el podcast 'Nothing Major'.

Pese al pánico que vivió al medirse ante el manacorí, Johnson no duda en declarar que Nadal es "el mejor competidor en la historia del deporte". "Sabes exactamente lo que va a hacer en cada momento, y te preparas para ello... pero siempre encuentra la forma de salir y fastidiarte en la cancha. Es, sin duda alguna, el mejor competidor en la historia del deporte", añade el medallista en los micrófonos.

Al igual que Steve, muchos son los tenistas, tanto en activo como retirados, que recuerdan ese pavor que sentían al enfrentarse a un deportista de la talla de Nadal, el cual pocas veces se ha mostrado débil cuando tenía en mente sumar un nuevo título a su amplio palmarés.