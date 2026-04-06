Bagnaia denuncia una "caza" contra él: "Hubo momentos en los que quizá me equivoqué..."

El compañero de Marc Márquez ha criticado el "escándalo" y "controversia" que generan algunos medios de comunicación en torno a él.

Tras un nuevo mal arranque de campeonato en el que las críticas hacia su persona están 'in crescendo', Pecco Bagnaia ha salido al paso en el podcast 'The BSMT'.

El piloto de Ducati, en la picota desde hace un año, ha señalado a los medios de comunicación por hacer leña del árbol caído con él.

"En mi opinión, lamentablemente estamos rozando la locura a nivel mediático últimamente. Es una caza del escándalo, de la controversia, constantemente. Digas lo que digas, lo retorcerán como quieran", ha señalado.

Pecco considera que en caliente, tras una carrera, no se explica como quisiera: "Las veces que he sido transparente, fui alimento para los periodistas y me equivoqué. Hubo momentos en los que quizá me equivoqué al ir demasiado rápido a hacer las entrevistas después de la carrera".

"Hay 10, 12 canales de televisión, vas a la zona de prensa y hay 15 periodistas, todos te hacen la misma pregunta. En la primera respuesta eres más diplomático, en la segunda un poco menos, al final acabas desahogándote", ha apuntado.

Y uno de los grandes 'resbalones' llegó en el Gran Premio de Austria del año pasado, donde aseguró que se le estaba "acabando la paciencia" con Ducati.

"Esa fue una de las veces que me equivoqué. Luego eso da la vuelta al mundo", ha añadido un Bagnaia que apunta a salir de Ducati al término de la presente temporada para dejarle su asiento a Pedro Acosta.