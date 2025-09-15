Ahora

MotoGP

La entrevista más tensa de Pecco Bagnaia en televisión: "¿Qué quieres que diga?"

El italiano se fue al suelo con la Ducati y no quiso responder sobre qué se le pasaba por la cabeza: "Cosas que es mejor no decir en televisión".

Pecco Bagnaia junto a su ingeniero de Ducati

Pecco Bagnaia no levanta cabeza. Sus resultados van a peor. En Italia, ante su gente, acabó por los suelos en la carrera del domingo. Otra puesta en escena desastrosa que está hartando a los dirigentes de Ducati. Él tampoco está contento y lo demostró en una entrevista en televisión.

En 'Sky Sports Italia' a Pecco le preguntaron qué se le pasó por la cabeza cuando se cayó: "¿Qué quieres que diga?".

"Me he caído, estaba empujando y me caí. Estamos analizando las cosas con el equipo y viendo con los técnicos para el test, donde tenemos cosas importantes que probar", dijo el italiano, que ahora podría perder el tercer puesto ante la llegada a toda velocidad de Marco Bezzecchi.

"Hay cosas que es mejor no decir en televisión...", continuaba Pecco, que reconoció que tenía mucha rabia: "Cosas que es mejor no decir en televisión». «Pero en cualquier caso, es el primer momento cuando te caes normalmente. No estamos muy contentos y solo estaba tratando de quitarme un poco la rabia del momento".

A principio del Gran Premio, en la jornada del viernes, manifestó que se encontraba a gusto con la moto y con no tocar nada. Pero todo se fue torciendo según avanzaban las sesiones: "Es difícil de explicar... en los entrenamientos y durante las sesiones me sentía mejor".

"En el sprint estaba sufriendo mucho. Hoy en la carrera estaba tratando de hacer el máximo siguiendo a Di Giannantonio. Pero tan pronto como intenté algo más, me caí", cerró un Peco otra vez hundido.

