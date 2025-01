Aprilia presenta la moto de Jorge Martín para 2025 y ya no hay duda: ¡Llevará el '1'!

Al filo de las 12:00 horas arrancaba la presentación de la moto de Aprilia, el nuevo hogar de Jorge Martín. El nuevo equipo del flamante campeón del mundo aparecía en Milán para la televisión 'Sky', uno de los patrocinadores de la escudería.

Anunciado con el '89', la revelación de Aprilia contenía la incógnita que quería resolver el motociclismo español. ¿Llevará Jorge Martín el dorsal '1' de campeón? Y llegó la respuesta.

Finalmente, Martín llevará el número '1' en su nueva Aprilia con la que emprenderá la defensa al título de campeón de MotoGP. 'Martineitor' no ha tenido dudas en la decisión: "He luchado toda mi vida por conseguirlo. No pude llevar el 1 tras ganar en Moto3, porque pasé de categoría".

Pese a que los focos eran para Martín tras conquistar la categoría reina del mundo, no solo era día de estreno para el español. Marco Bezzecchi también se mostraba pletórico con su fichaje: "La bienvenida del equipo fue muy buena y es emocionante formar parte de esta fábrica."

De su relación con el italiano, pese a que ha confirmado que no es la mejor, entiende su fichaje. "Para Aprilia es importante que sus dos pilotos sean rápidos y podamos hacer crecer al equipo". Del mismo modo, Bezzecchi elogió a Martín: "Jorge es una gran referencia para mí".

Martín, ante el desafío de ser el 1

Jorge Marín afronta el desafío de revalidar su título mundial. Bien es cierto que el favoritismo para esta temporada recae en Ducati y su dupla de ensueño Márquez - Bagnaia, por lo que se antoja un desafío de alto nivel.

Por otro lado, el dorsal '1' ha conllevado una particular maldición que solo 'Pecco' Bagnaia ha podido romper. Y es que salvo en el caso del italiano, nadie ha podido ganar el campeonato dos veces seguidas en la era MotoGP. Aquellos que han revalidado el mundial, han renunciado al distintivo de campeón como es el caso de Márquez y Rossi.