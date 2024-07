Los hermanos Márquez han sido los principales protagonistas del último Gran Premio de MotoGP. La caída de Jorge Martín entregó en bandeja de plata el primer puesto de la clasificación a Pecco Bagnaia, su mayor rival, pero también sirvió para que los dos pilotos de Gresini pudieran acabar la carrera en la segunda y tercera posición del podio.

Tras la carrera, Marc Márquez quiso dar crédito al gran nivel de su hermano y reconoció que la posición que ocupa Alex es muy dura al tener que llevar el mismo apellido que él. En declaraciones recogidas por 'AS', Márquez analizó como vivió su remontada en la carrera y como sintió el compartir un podio de MotoGP con su hermano.

"Estaba atrapando a mi hermano y yo sabía lo que le estaba cogiendo cada vuelta. Y digo: 'Por cómo lo estoy cogiendo, a falta de dos vueltas o una, no me apetecía nada jugarme el podio con mi hermano'. Porque hubiera sido en la última curva", relató Marc Márquez.

"Desafortunadamente para Martín, está bien, pero esta vez la suerte ha caído de nuestro lado, cuando hemos visto su caída, ya he visto que él (Álex) se relajaba, he visto yo también que nos hemos posicionado, en la bajada lo he pasado limpiamente, y esa última vuelta, hemos hecho más lentos, que normalmente aprietas. Ya los dos hemos entendido, entre comillas, cuál era nuestra posición en el podio y celebrarlo juntos", ha añadido el mayor de los Márquez.

Emocionado, Marc Márquez ha explicado lo que ha significado para él vivir ese momento junto a su hermano pequeño: "Poder compartir un podio de MotoGP, de la máxima categoría que hay en el mundo, con tu hermano, es una cosa que veía este año inalcanzable".

"Ya me cuesta estar a mí en el podio, a él, hasta el momento, tampoco le estaban saliendo las cosas como esperaba. Sí esperaba, decía: 'A lo mejor un día en agua, si a los dos se nos cuadra, pero poder hacerlo aquí, en una carrera rápida, en seco, tirando desde el principio... Si el jueves me dices: 'No ganarás, pero compartirás podio con Álex' te lo firmo", ha proseguido el futuro piloto de Ducati Lenovo.

Marc ha reconocido que la carrera como piloto de su hermano pequeño ha sido difícil por la presión añadida que le daba su apellido: "Yo creo que ha hecho él más por mí que yo por él. Él ha tenido que aguantar ser 'el hermano de' hasta que se ha convertido en Álex Márquez. Esto siempre lo he recalcado. Le doy más mérito a él".

"Ha sabido darle la vuelta a ser 'el hermano de' a crearse un piloto, un nombre y una posición en MotoGP, ha renovado dos años más, esto a un piloto, a una persona, le da tranquilidad y le ayuda a disfrutar, a pilotar mejor. Lo ha celebrado de la mejor manera, así que súper contento por él", ha explicado para concluir.