En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton no ha escondido que su interés en comprar el equipo Gresini de MotoGP es real.

"Siempre me ha gustado MotoGP, estoy interesado en el crecimiento potencial del equipo, pero no he llegado tan lejos, pero cualquier cosa es posible", ha explicado.

"Estoy interesado como he dicho antes en tener una participación", ha añadido el heptcampeón del mundo.

Sobre esta posibilidad y las consecuencias que traería le han preguntado a Marc Márquez en la rueda de prensa del Gran Premio de Alemania.

El de Cervera considera que aunque no fuera cierto, que se hable del interés del piloto más laureado de todos los tiempos en F1 ya es algo positivo.

"Si es real, es positivo para nuestro deporte. Incluso si no es real, también es positivo, porque MotoGP necesita que se hable de este deporte", ha explicado.

"A lo mejor pienso yo en comprarme un equipo de F1...", ha añadido, dejando claro que no habla en serio: "No, no tengo efectivo".