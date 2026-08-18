Ahora

"¿Mejor estilo de pilotaje? Acosta u Ogura"

El hermano de Valentino Rossi 'pasa' de Marc Márquez

Luca Marini, piloto de Honda, ha asegurado que el más "completo" de la historia es el 'Doctor'.

Marc Márquez y Valentino Rossi Marc Márquez y Valentino RossiGetty

Con su salida de Honda confirmada de cara a la próxima temporada y con su futuro en el aire, Luca Marini ha concedido una entrevista a 'Moto.it' en la que ha analizado distintos aspectos del campeonato.

Además de afirmar que está hablando "con varios equipos para tener diferentes opciones", el italiano se ha sometido a un curioso test.

En el mismo, en primer lugar le han preguntado por el piloto más completo de la historia de la categoría y ha elegido a su hermano, Valentino Rossi.

Posteriormente, a Marini le han preguntado por el mejor estilo de pilotaje, y ha sido tajante: "Acosta, en mi opinión, u Ogura. Pilotan muy bien".

Llama la atención que Luca obvia mencionar a Marc Márquez, vigente campeón del mundo y para muchos el mejor piloto de la historia. Quizás a Rossi no le haría gracia...

Las 6 de laSexta

  1. Un nuevo y fuerte terremoto de magnitud 4,8 sacude Granada cuatro días después del último seísmo
  2. El Gobierno abre la puerta a habilitar más plazas para migrantes en Ceuta y agradece la "colaboración" de Marruecos en la crisis
  3. Feijóo carga contra Puente por su "ataque sin precedentes a la Corona" y lo tacha de "ministro tabernario"
  4. La Audiencia Nacional realiza un nuevo clonado del móvil del exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE
  5. El incendio de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente y los evacuados podrían empezar a volver a sus casas este miércoles
  6. El vergonzoso ataque de Trump y la Casa Blanca a una periodista de 'CNN': "Tus hijos se sentirán indignados y avergonzados"