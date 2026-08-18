El hermano de Valentino Rossi 'pasa' de Marc Márquez

Luca Marini, piloto de Honda, ha asegurado que el más "completo" de la historia es el 'Doctor'.

Con su salida de Honda confirmada de cara a la próxima temporada y con su futuro en el aire, Luca Marini ha concedido una entrevista a 'Moto.it' en la que ha analizado distintos aspectos del campeonato.

Además de afirmar que está hablando "con varios equipos para tener diferentes opciones", el italiano se ha sometido a un curioso test.

En el mismo, en primer lugar le han preguntado por el piloto más completo de la historia de la categoría y ha elegido a su hermano, Valentino Rossi.

Posteriormente, a Marini le han preguntado por el mejor estilo de pilotaje, y ha sido tajante: "Acosta, en mi opinión, u Ogura. Pilotan muy bien".

Llama la atención que Luca obvia mencionar a Marc Márquez, vigente campeón del mundo y para muchos el mejor piloto de la historia. Quizás a Rossi no le haría gracia...