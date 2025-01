El genial consejo de los Márquez a una joya del motociclismo: "Me dijeron que..."

Marc Márquez ya ha puesto rumbo a Ducati de cara a competir por el mundial de MotoGP en 2025. El de Cervera ya se despidió de Gresini, equipo con el que volvió a sentirse piloto y con el que regresó a la senda de la victoria después de algunas temporadas muy pobres en Honda.

Con Gresini, Marc ha vuelto a ser Marc y ha sido su rendimiento en el equipo satélite lo que le ha dado la oportunidad de poder subir al equipo oficial. Márquez peleó de tú a tú en muchas carreras con Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia, que contaban con una moto muy superior a la del de Cervera.

Fermín Aldeguer será el sustituto de Marc en Gresini y compañero de Álex. El joven piloto ha desvelado en unas declaraciones para le medio 'GP One' el consejo que le dieron los hermanos Márquez de cara a competir en la élite del motociclismo: "Tuve la oportunidad de hablar con Alex y Marc sobre la moto. Me dijeron que no me preocupara porque tengo talento suficiente para hacerlo bien. Tienen la mejor moto y están en un equipo familiar, los resultados vendrán solos".

Aldeguer firmó una gran temporada en 2024 en Moto2 y todo apunta a que podría ser una de las revelaciones del año si consigue sentirse a gusto con la Ducati. Por su parte, Álex también quiere dar un golpe en la mesa y empezar a luchar por podios o incluso victorias con una escudería que tiene potencial de sobra para estar arriba.