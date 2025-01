Márquez desvela el plan de Ducati en la pugna con Bagnaia: "Si no gana..."

Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia son los grandes candidatos a luchar por el mundial de MotoGP 2025. Ambos pilotos formarán la dupla de Ducati para el campeonato y eso sumado a que son dos de los mejores pilotos de la parrilla, les convierte en claros favoritos en la pelea por el título.

En esa supuesta batalla que podría ocurrir, se preveé que el papel de Ducati sea fundamental en el desenlace del campeonato. En situaciones en las que el mundial podría estar en juego, las decisiones que pudiera tomar la escudería podrían influir en que ganar o bien Márquez o bien Bagnaia.

Al menos esa es la sensación que podría dar pero Marc cree que la fábrica dejará que ambos pilotos luchen abiertamente: "Lo que me han dicho es que tanto Ducati como todos los patrocinadores valoran por igual que gane uno u otro, o eso me han transmitido, y esa será la intención de Ducati y de los pilotos, si no gana uno, que lo haga el otro".

Márquez ha aterrizado en Ducati de la mejor manera y ya goza de la confianza de grandes personalidades en el 'box' de la escudería. De hecho, para elogiar a Gigi Dall'igna,jefe de la escudería, Marc desvela una curiosa anécdota: "Gigi es honesto con los pilotos, es honesto con los equipos y si te dice que 'tendrás esto', es esto lo que tienes.

"A mi el año pasado, me dijo a principio de temporada 'tendrás esto' y cuando firmé por el equipo oficial en junio, pensé, ahora me caerá algún regalito (evolución), y no cayó ningún regalito. Tenía eso y ya está, y se lo pedí el regalito, pero no hubo nada, y lo entendí. Él tenía razón, a mi me dijo unas palabras y fue con ellas hasta el final de año", concluye el ocho veces campeón del mundo en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.