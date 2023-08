Hace ya más de un año que Sebastian Vettel anunció su retirada dela Fórmula 1 y Aston Martin el fichaje de Fernando Alonso como su sustituto y pareja de Lance Stroll.

Ahora, tras nueve meses apartado de la competición, el alemán ha hecho balance en una entrevista 'The Red Bulletin'.

¿Cuál fue el motivo de su retirada? Vettel la achaca al tiempo que te exige estar en la élite: "Varios factores entraron en juego en mi decisión de no seguir. No quería parar por el hecho de que ya no disfrutaba de las carreras o porque fuese lento,sino por el tiempo. Hay demasiadas carreras y mucho esfuerzo que hay que llevar a cabo para hacerlo todo bien".

"Me encanta pilotar, la competición y esas vueltas de clasificación y esas luchas cuerpo a cuerpo es lo que más echo de menos", ha añadido.

Vettel dejó Aston Martin siendo el séptimo equipo y ahora es el segundo, pero no se arrepiente de su decisión tras ver el gran rendimiento de los británicos.

"La primera reacción de mucha gente fue la de pensar si estaría frustrado al ver a Aston Martin ir tan bien este año. Quizá habría sido más fácil si el coche fuese malo, estaba claro que no iba a echar de menos nada, pero estoy contento por el equipo", ha explicado.

Eso sí, se siente particularmente contento por Fernando Alonso, su gran rival durante los años de sus cuatro títulos consecutivos.

"También estoy contento por Fernando. Llevaba muchos años sin un coche con el que pudiera mostrar sus habilidades. Ahora puede y está ahí arriba", ha señalado.