La Fórmula 1 ha roto todo tipo de relación con Rusia. El Gran Premio de Sochi no se volverá a disputar. Tampoco en San Petersburgo, donde se esperaba que se trasladara la competición a partir de 2023.

Sebastian Vettel, uno de los pilotos más activos a la hora de hablar de la invasión de Rusia sobre Ucrania, se ha vuelto a referir al conflicto, asegurando que "el silencio no es una opción": "Creo que todo el mundo tiene una actitud sobre este asunto. La pregunta es si todos ellos se atreven a compartirla. Yo no soy tímido, todo lo contrario".

"Hay temas en los que el silencio no es una opción. Es una extraña sensación la de salir de la cama, poner las noticias y ver que gente inocente va a morir. No puedes imaginarte esa situación", ha dicho en una entrevista a 'Motorsport'.

Asegura que lo importante no es hablar, sino que "se calme y todo llegue a su fin": "Estoy seguro de que todos los pilotos pensamos igual, cualquier otra cosa me sorprendería. Lo importante no es que hablemos o no, es que esta situación se calme y llegue a su fin. No creo que alguien quiera que esto pase a mayores y se descontrole, pero la cosa está complicada ahora mismo".

"Los valores deberían estar por encima de todo y el negocio no importa en absoluto en este tipo de situaciones. Si la gente va a la guerra y muere, no me lo puedo imaginar. Como todos, yo escuchaba y aprendía mucho en clases de historia. Lo veía todo muy interesante. Creo que es extremadamente importante que seamos conscientes de lo que pasa", comenta el cuatro veces campeón del mundo.

El alemán fue el primero en reaccionar cuando comenzó la invasión a Ucrania. "Personalmente no creo que haya que ir al GP de Rusia. Yo no iré. Mi decisión ya está tomada", dijo antes de que la F1 tomara ninguna decisión al respecto. Vettel siempre ha sido uno de los pilotos más activos en cuanto a las reivindicaciones sociales.