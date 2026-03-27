El padre de Verstappen carga contra la nueva F1: "¿Acaso solo quieren gente que esté de acuerdo con todo?"

Jos Verstappen se une a su hijo y critica la nueva era de la categoría reina del automovilismo, aunque también avisa de las consecuencias que todo esto puede suponer para Max en el futuro.

La nueva Fórmula 1 está siendo alabada por muchos y criticada por otros. Precisamente, uno de los pilotos más críticos con esta nueva era de la categoría ha sido Max Verstappen. El piloto de Red Bull está teniendo un inicio de año complicado con una reglamentación que ya ha dejado claro no gustarle, diciendo que es como "jugar al Mario Kart" y que quienes la defienden "no entienden de carreras".

Aunque no es solo Max quien critica las nuevas reglas, sino que es toda la cúpula Verstappen. El padre del cuatro veces campeón el mundo y expiloto de F1, Jos Verstappen, también ha mostrado su desagrado con esta normativa. "Como piloto, deberías ser recompensado por tu valentía y habilidad. Pero si ahora tomas una curva lo más rápido posible, terminas siendo más lento a lo largo de la vuelta. Eso le quita toda la emoción a la carrera", comentó Jos Verstappen, en una entrevista para 'De Telegraaf'.

Aunque para el padre de 'Mad Max' una de sus mayores preocupaciones es que con estos coches, su hijo pierda la motivación por correr en una Fórmula 1 a la que ha criticado de forma tajante: "Deberían valorar la franqueza de Max. ¿O es que solo quieren gente que esté de acuerdo con todo? ¿O pilotos que digan que todo va de maravilla, pero que no lo crean? Sinceramente, me temo que Max está perdiendo la motivación. Competir con estos coches no le supone un reto".

"Antes pensaba que conducir un coche de Fórmula 1 era lo más bonito que existía. Pero ahora tengo una visión bastante pesimista. Me gustaría decir que no es así, pero mirando hacia el futuro veo que esto podría convertirse en un problema", concluyó el neerlandés de 54 años.