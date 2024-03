El 'Caso Horner', que comenzó a principios de febrero, sigue llevándose todo el protagonismo y continua siendo el centro de atención en el universo de la F1. El caso ya eclipsó los test de pretemporada y ahora que el calendario ya está en marcha, casi todo lo que se ha hablado de Red Bull ha sido sobre Horner en vez de hablar del gran coche que han traído.

El padre del vigente campeón del mundo, Jos Verstappen, expresó hace unos días su intranquilidad respecto al equipo de su hijo y dejó claro que si Horner no abandona su cargo, lo más seguro será que Red Bull comience a autodestruirse. No se sabe si Jos dijo esto porque conoce más detalles o si hay alguna razón desconocida que respalde sus declaraciones, pero el padre del neerlandés fue muy claro.

Max se mantuvo al margen de las declaraciones aunque salió en defensa de su padre: "Soy el piloto, no sé lo que pasa arriba. Pero por mi parte, estoy centrado en la parte del rendimiento. Lo que se dijo en Bahréin se deja atrás. Estuve con mi padre hasta el martes, hablamos todo el tiempo, somos un equipo, yo, mi padre y Raymond (su mánager). Siempre será así. No me veo en la F1 sin él".

Aunque Verstappen fue preguntado sobre el motivo por el que su padre había dicho eso sobre Horner en Bahréin, el neerlandés esquivó la pregunta: "El único que lo sabe es mi padre, la gente se inventa cosas en las redes y el único que sabe lo que quiere decir es él. Pero por mi parte, no importa estar de una parte o de otra. Como hijo de mi padre, sería raro estar en la otra parte".

"Mi padre, por cómo le conozco, dice las cosas y no es un mentiroso. Pero es importante, como equipo, que podamos hablar por fin de las prestaciones del gran coche que tenemos. Nadie lo está mencionando mucho en los últimos días", agregó Max. "Mi padre y yo somos cercanos, hablamos todos los días. Pero no me gusta hablar de ciertas cosas. Me centro en la pista", prosiguió.

También le preguntaron por Horner y si este podría afectar su continuidad dentro del equipo de las bebidas energéticas: "Estamos en el mismo equipo. He visto muchas historias, por mi parte lo que quiero es independiente de quien esté o no esté al frente del equipo, es tener un entorno tranquilo en el que todos estén felices de trabajar".

Verstappen quiso zanjar también los rumores que presuntamente lo vincularían con Mercedes. Habló sobre la duración y el cumplimiento de su contrato y alegó que si el rendimiento del monoplaza no empeora, no encuentra una razón para abandonar la estructura.

"Esa es la intención cuando firmas por tanto tiempo, estar aquí. Depende de las prestaciones del coche. De 2026 en adelante hay dudas por el cambios de reglas, pero ya sabía eso cuando firmé y sé lo que han hecho por mí durante mi carrera. La intención es seguir con este equipo, absolutamente, y estoy muy feliz aquí. Mientras rindamos, no hay razón para marcharse", añadió Max.

El drama en Red Bull y la crisis interna que están viviendo desde que el 'Caso Horner' salió a la luz, está opacando el gran inicio de temporada que han tenido y los buenos resultados que obtuvieron en Bahréin. Está claro que Max se quiere centrar en su trabajo, que es conducir y seguro que espera poder repetir el éxito del Gran Premio de la semana pasada en la carrera de Yeda.