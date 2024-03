Toto Wolff no tiene prisa. A pesar de que aún no tiene confirmada su pareja de pilotos de cara a 2025 y de los intensos rumores sobre una posible salida de Verstappen de Red Bull tras el 'caso Horner', el jefe de equipo de Mercedes no quiere precipitarse.

El dirigente austriaco fue fotografiado hablando con Jos Verstappen, padre de Max, después del Gran Premio de Bahréin, lo cual ha incrementado los rumores sobre la posible marcha del tricampeón del mundo a Mercedes tras la crisis que ha estallado en el equipo de las bebidas energéticas.

Sin embargo, Mercedes no quiere precipitarse y optará por tomarse su tiempo para elegir al compañero de equipo de George Russell para la próxima temporada.

"No tengo prisa por tomar una decisión sobre los pilotos. Lewis me ha apurado. Así que esta vez me lo tomaré con calma y evaluaré el mercado", dijo Wolff tras el Gran Premio de Bahréin.

Además, cree que ahora mismo el asiento que queda libre en Mercedes no es tan atractivo por la falta de competitividad respecto a Red Bull.

"Creo que el conductor siempre elegirá el coche más rápido. De eso se trata fundamentalmente. Por el momento, el Red Bull es el coche más rápido, así que obviamente esa será la prioridad", concluyó Toto Wolff.