No se quitó el casco hasta pasado un rato, pero es fácil saber qué cara tenía Max Verstappen tras bajarse del Red Bull en Yeda. El neerlandés se quedó sin pole cuando la acariciaba con los dedos después de un error que le llevó a tocar con los muros... y a salir en carrera tras los dos Mercedes en el GP de Arabia Saudí.

Y eso, faltando dos carreras y con solo 8 puntos entre él y Lewis Hamilton, puede ser decisivo. Porque iba a ser primero, pero al final fue bronce. Al final, tercero. Tercero en un error con el que va a soñar a buen seguro hasta que se apague el semáforo en la pista árabe.

En su primer intento, Verstappen fue el más rápido. Sin embargo, Lewis Hamilton mejoró su crono y forzó al neerlandés a pisar fuerte el acelerador. Eso, en una pista como la de Yeda, rápida y con los muros muy cercanos, puede ser fatal.

Fue justo lo que fue. Porque Max venía mejorando, y mucho, los registros de Hamilton. Pintando en morado cada sector. El primero, morado. El segundo, morado. El tercero, bandera amarilla. Se fue contra el muro.

Max Verstappen hits the barriers 💥@LewisHamilton takes pole 🏆

An extraordinary finish to qualifying in Jeddah 😮#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/t1xZnz0Baf