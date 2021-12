Fernando Alonso tiene contrato con Alpine hasta 2022. El asturiano, bicampeón del mundo de Fórmula 1 con Renault, dijo, además, que en su cabeza estaba la idea de estar "dos o tres años más", lo que haría que estuviera en el Gran Circo hasta, quizá, 2024. Sin embargo, en su equipo no lo tienen claro.

No lo tienen nada claro. Y es que Marcin Budkowski, director ejecutivo de los franceses, apunta a que como el coche no sea rápido quizá no haya ni renovación para Alonso.

"Si el coche va bien y Fernando está contento tendremos algún tipo de discusión. Pero si no es el caso, tendremos otro tipo diferente de discusión", dijo en palabras a 'Motorsport.com'.

No dejó claro a qué tipo de "discusión" se refiere, pero sí que apuntó al futuro de Alpine en caso de que Fernando Alonso no siga. Y en el de que sí siga.

"Tenemos un gran talento como es Oscar Piastri. Si no hay un asiento libre en Alpine encontraremos una solución para que tenga un coche en la F1 y siga en la familia", apunta Budkowski.

De momento, el australiano está en Fórmula 2, pero el próximo año lo único que hará será ser piloto reserva de Alpine.

La idea del equipo es que en 2023 esté en el Mundial, pero si Alonso renueva eso no podrá ser posible con los franceses.

Esteban Ocon es fijo, pues ya ha firmado hasta 2024 con la marca francesa.

