La sarcástica respuesta de Max Verstappen a su posible fichaje por Mercedes

En lugar de atender a los medios de comunicación en el corralito o junto a otros pilotos, Max Verstappen compareció este jueves en solitario en una sala abarrotada de periodistas.

Había dos puntos clave a tratar. Por un lado, la salida de Christian Horner; por el otro, su futuro y los rumores que le relacionan con Mercedes.

Ligando lo primero con lo segundo, el neerlandés aseguró que a salida del británico no le condiciona: "No creo que afecte en absoluto para tomar una decisión sobre mi futuro".

Ya en clave futuro y con miras a 2026 y 2027, Verstappen tiró de sarcasmo para responder a los rumores que apuntan a una posible salida de Red Bull rumbo a Brackley.

"También existe la posibilidad de no despertarse mañana y entonces no pilotas. La vida es impredecible y en general, estoy contento donde estoy, y el objetivo cuando firmé mi contrato hasta 2028, es que pilotaría aquí hasta el final de mi carrera", explicó.

También le preguntaron por la presunta reunión que mantuvo con Toto Wolff, jefe de Mercedes, hace unas semanas en Cerdeña, y también volvió a esquivar la respuesta.

"Bueno, estaba nadando en el mar en ese momento, así que no sé, la verdad es que no me importan estas cosas, porque me fui de vacaciones con mis amigos, mi familia y, ya sabes... Cuando hay más gente allí al mismo tiempo, sí, eso puede pasar. Ya sabes, hay más gente en la isla que sólo Toto, mi familia y yo, así que sí, si vas a la misma isla, puede pasar", zanjó.