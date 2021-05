Incluso en Mercedes decían, y dicen, que Red Bull les supera en muchos aspectos. Que los austriacos han hecho un gran trabajo con un ultrapotente motor Honda y que, en este 2021, iba a haber más igualdad que nunca en el Mundial. Tras cuatro carreras, la supuesta superioridad de los de las bebidas energéticas está más en duda que nunca tras un GP de España horrible que ha ganado Hamilton.

Porque en este comienzo de campeonato, los números dicen lo que dicen. Y no solo dicen que Lewis es líder del Mundial, con una ventaja cada vez mayor, sino que de las cuatro pruebas disputadas ha ganado el 75% de las mismas.

Venció en Baréin, con Verstappen saliéndose de pista y dejando pasar al heptacampeón. También ganó en Portugal y, de nuevo, ha vencido en el GP de España. Todo será por lo que es, pero como prácticamente siempre, Hamilton domina.

Cero en estrategia en Montmeló

Domina porque en Red Bull están fallando o porque él es mejor que todos los que forman parte de las bebidas energéticas. Con veteranía, Lewis paró dos veces en Montmeló y ahí fraguó su triunfo sobre Verstappen... y lo terminó cuando en el muro austriaco decidieron que era mejor no pararle cuando pudieron.

Tuvieron dos opciones para hacerlo, pero no. Su estrategia fue aguantar, ver cómo las ruedas de Max se venían abajo y esperar que Hamilton o bien no llegase o no pudiera adelantar en pista al holandés. Lo primero estaba claro que iba a suceder... y le pasó en el primer intento.

Una pole de Max por tres de Mercedes

Tampoco es que la cosa haya cambiado mucho a una vuelta. En cuanto a la lucha por la pole, Max Verstappen lleva una de cuatro. Fue en Baréin, carrera que perdió, y en el resto de sábados han sido Hamilton, Bottas y Hamilton de nuevo los más rápidos.

De hecho, Lewis ha celebrado su pole número 100 y, tras su triunfo en España, suma 98 victorias en carreras de Fórmula 1.

Así pues, tras cuatro carreras, en este comienzo de Mundial, la 'igualdad' es que Hamilton es líder con 94 puntos y Verstappen es segundo con 80. Sí, son 14 unidades, pero Lewis, sea por lo que sea, sigue siendo el rey de la F1.

