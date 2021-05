Había ganas de ver de nuevo a Fernando Alonso en España en una carrera de Fórmula 1. El asturiano, bicampeón con Renault en 2005 y en 2006 y ahora piloto de Alpine, volvía a casa tras un brillante GP de Portugal y 1.000 personas se congregaron para verle a él y a Carlos Sainz. Sin embargo, la estrategia de la escudería francesa fue demasiado para sus opciones de puntuar en Montmeló.

Porque opciones tenía, y aunque él mismo sabía que iba a ser complicado, al final tan solo pudo terminar por delante de los dos Haas y de un Yuki Tsunoda que apenas dio cinco vueltas. Todo, por una mala elección estratégica desde el muro que le hizo pasar de ser décimo a 17º en apenas unos giros.

Y es que adelantar en España no es fácil, pero cuando no tienes ruedas los demás no tienen problemas para superarte en recta. A pesar de eso, de las pruebas, en Alpine decidieron que a Esteban Ocon y a Fernando Alonso les iban a hacer parar una sola vez. Con el galo salió bien, más o menos, pero con el español no.

Con el español salió muy mal, porque arrancó décimo, estando en la salida muy cerca de pasar al McLaren de Lando Norris. Con el paso de las vueltas, y sobre todo de la relanzada tras el safety car, ya se veía que en España no iba a pasar lo de Portugal.

Lance Stroll le pasó sin mucho apuro, mientras que Vettel se acercó pero no pudo con él. Tras su parada, en la vuelta 22, fue avanzando mientras el resto paraba para ver cómo 40 giros después pasaba del noveno al 13º puesto.

Más de 40 vueltas hizo con las mismas gomas medias, mientras Vettel, Stroll, Gasly y compañía volaban en el asfalto barcelonés. Al final, en cuanto llegaron, le pasaron como aviones.

Sin lucha alguna, le pararon en boxes por segunda vez cuando apenas restaban tres giros. El resultado, 17º y una opción de puntos perdida.

Fue una carrera de estrategia la que se vio en Barcelona, que dejó a Max Verstappen como el gran derrotado y a Lewis Hamilton, y a Mercedes, como los triunfadores en este GP de España.

Te puede interesar

Fernando Alonso promete mejoras en las próximas carreras: "Hay un par de cosas que van a llegar"

Fernando Alonso, motivo de la mejoría de Esteban Ocon: "Me empuja para encontrar más prestaciones"

Kimi Raikkonen: "¿Fernando Alonso? Si fuera tan fácil volver..."