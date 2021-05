Alpine ha hecho una gran evolución desde la primera carrera de la temporada. Ahora, en el GP de España sueñan con poder hacer un podio. Alonso ha hecho un directo desde el Instagram de Alpine donde ha respondido a varias preguntas que le hacían sobre su regreso a la Fórmula 1 y su adaptación a Alpine.

"Me siento genial, bien. Aún tengo que mejorar yo en lo referente a estilo de pilotaje, en la confianza con el coche. Hay un par de cosas que van a llegar al coche para acomodar un poco más mi estilo en las próximas semanas, así que, no para Mónaco, pero en dos o tres carreras, espero que pueda ser más competitivo y extraer el máximo del coche. Espero que se vean las mejoras en el coche. Ya en Portugal fuimos muy competitivos. Aquí, en Barcelona, somos competitivos de nuevo. Los dos coches en la Q3, buenos puntos en Portugal, esperemos que puntos también hoy, así que estoy muy orgulloso del equipo y cómo estamos progresando. Vamos a seguir", ha asegurado Alonso.

El español tuvo un mal comienzo de temporada ya que no pudo acabar el GP de Baréin y el coche no parecía tener la velocidad que había predicho ya que ambos pilotos, Ocon y Fernando, no pudieron entrar en los puntos. Sin embargo, en Imola el Alpine ya tuvo mejoras y acabaron noveno y décimo respectivamente y finalmente en Portugal lograron acabar séptimo y octavo.

Mientras Alonso hacía el directo, ha aprovechado para enseñar el 'hospitality' de Alpine, el box y la sala de ingenieros. Además, fue con Ocon para proponerle un gran objetivo, intercambiar los papeles: "Esteban va a intentar hacer podio en España y yo, en Francia. El acuerdo es ese. Esperemos que él pueda también ganar alguna posición en la salida. A ver si él lo hace muy bien aquí y yo en Francia. Así nos intercambiamos un poco los papeles".

Así pues, el francés sale desde la quinta posición y tendrá que hacer una gran salida y gestionar muy bien los neumáticos, hay que recordar que en Barcelona es muy difícil adelantar.