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"Van a cambiar cosas"

La ventaja de Fernando Alonso en Mónaco: ¿Podrá dar la sorpresa?

Jaime Alguersuari ha analizado en 'Jugones' los factores claves del Gran Premio en el Principado.

Fernando Alonso GP Miami 2026Fernando Alonso GP Miami 2026Getty Images

Antes de que la Fórmula 1 regrese a la acción en Mónaco, Jaime Alguersuari ha analizado en 'Jugones' lo que espera que ocurra este fin de semana.

En el Principado nadie obvia que importa más el piloto que el motor: "Circuito urbanos como Mónaco benefician al factor humano y al piloto".

Y, si hablamos de destreza al volante, Alonso destaca sobre el resto: "Todos sabemos la calidad que tiene".

"Con circunstancias meteorológicas ajenas, Fernando siempre sale beneficiado", ha explicado el expiloto.

Eso sí, también pone en valor a Sainz: "El conocimiento, la habilidad y el talento de Carlos le hará hacer carreras espectacular".

El experto de Fórmula 1 en 'Jugones' considera que habrá cambios a lo largo de la temporada: "Van a cambiar cosas, habrá carreras locas".

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