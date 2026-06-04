El llamativo pronóstico del jefe de Fernando Alonso para Mónaco: "Llegar a la Q2 será un éxito"

Mike Krack ha analizado la situación actual del equipo del asturiano que, aunque no introduce mejoras en Mónaco, podría firmar un buen papel en el Principado.

Mónaco se plantea como una fecha importante para el futuro de Aston Martin. Según apunta Mike Krack, uno de los nombres dentro del equipo, Adrian Newey volvería a estar presente en pista en el Principado: "Le veremos este fin de semana. Está bien porque tiene mucha experiencia aquí y ha ganado mucho. Es un lugar en el que puede ayudarnos con sus consejos".

Será una gran prueba para Fernando Alonso, que podría dar un paso adelante en la temporada, eso sí, con el mismo AMR26 del último fin de semana: "No vamos a poner presión innecesaria, pero hemos dado pasos al frente y en Canadá llegamos a la Q2 ('Sprint') con un intento. Hay progreso, aunque la competitividad del resto es grande. Y no habrá muchas novedades en el coche, con lo que llegar a la Q2 será un éxito".

Sin embargo, Krack aseguró a la prensa que Fernando podría "haber encontrado una mejora que probarán durante la conducción" en Montecarlo: "No sorprendería terminar de ajustarlo durante las sesiones. No es sólo un cambio, hay un 'set' completo de ajustes que son complicados si no estás pilotando".

Para cerrar, explicó que desde Aston Martin están dando un "enfoque a esta carrera diferente y único". Y luego, añadió las claves necesarias para firmar un buen fin de semana: "Necesitas buen ritmo, necesitas confianza y es en lo que nos enfocamos. Empezará en las ruedas, después del tráfico y ya habrá cosas como la energía o el turbo. La carga de trabajo será enorme".

Unas condiciones que podrían dar esperanzas para un buen rendimiento de Fernando Alonso. Especialmente teniendo en cuenta las mejoras de Honda que recientemente comentó Shintaro Orihara. Con el ADUO aún pendiente, la esperada remontada de Aston Martin durante este verano, podría dar sus primeros pasos este fin de semana en Mónaco.

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