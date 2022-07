Según el medio austriaco 'Der Standard', varias aficionadas denunciaron ser agredidas y sufrir comentarios sexistas mientras se disputaba el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria.

Las redes sociales también se han llenado en las últimas horas de diferentes mensajes en los que los aficionados denuncian también comentarios homófobos y racistas.

La propia Fórmula 1 a través de su cuenta oficial de Twitter hizo un comunicado en el que condenaba estos comportamientos, diciendo que no serían tolerados y que era inaceptable.

Y es que cuando en la Q3 Lewis Hamilton se estrelló, la grada comenzó a celebrarlo como si de una victoria se tratase. Este comportamiento también lo condenó Max Verstappen, que tiene el público a favor en el Red Bull Ring.

Son varios los testimonios de algunas mujeres en el circuito. "Como un fan de Hamilton en medio de la oleada naranja, ayer un grupo de cinco aficionados neerlandeses de Max me levantaron el vestido y cuando les confronté me dijeron que ningún fan de Hamilton merecía ser respetado", asegura una fan.

''Estaba andando frente a una tribuna y me han silbado y gritado hasta que la he pasado de largo. Es como si nunca hubieran visto a una mujer'', comentó otra chica que se encontraba en el circuito.

Hamilton y Verstappen condenan estos comportamientos

A los oídos de Verstappen llegaron estos comentarios, los cuales no dudó en criticar: ''Eso no está bien. He leído un par de cosas chocantes. Una persona normal no debería hacer estas cosas'', asegura el neerlandés.

"La gente está de fiesta, toman alcohol. A veces cuando bebes alcohol haces cosas estúpidas, pero esto no debe ser una excusa", concluyó.

Lewis Hamilton también se ha pronunciado al respecto: "Molesto y decepcionado por saber que algunos aficionados se están encontrando comportamientos racistas, homofóbicos y en general abusivos en el circuito", comentó.

"Asistir al GP de Austria o a cualquier otro Gran Premio no debería ser motivo de ansiedad ni dolor para los aficionados y tiene que hacerse algo para garantizar que las carreras son un entorno seguro para todo el mundo. No podemos quedarnos sentados y permitir que ocurra", concluye.