La 'Unidad B' de Flick también carbura

El alemán prescindió de varios habituales en el once titular. Poco se notó porque aún no se había alcanzado el segundo minuto de juego y el Barça ya ganaba ante el Getafe.

El Barça ha vuelto del parón con el mismo ritmo que tenía antes. Los azulgrana salen a los partidos siempre con una marcha más del rival y, ante el Getafe, ese extra de velocidad se notó pronto. Alcanzando el minuto y medio de partido, Anthony Gordon se estrenaba en partido oficial con la camiseta del Barça.

El inglés venía poniéndose mucha presión a pesar de estar cuajando buenas actuaciones. Con el gol se quitó un buen peso de encima. Los de Flick encarrilaron el partido rápido y dominaron muy cómodos ante un Getafe que poco pudo hacer.

Gabriel Jesús, que tenía la complicada tarea de sustituir a Raphinha, se estrenó en Liga tras culminar una gran jugada individual. Todo tras un inicio de jugada en el que es el propio ariete brasileño el que roba en área rival. Su recuperación, precedida de un error de Zaid Romero.

El Barça continuó atacando y dominando frente a un Getafe que amenazó poco, muy poco. David Soria fue uno de los más destacados de los azulones con intervenciones de mérito que evitalron que la goleada fuera a más.

Jules Koundé, que había desperdiciado una ocasión clarísima en el primer tiempo, sentenció el partido en el minuto 73. El francés empujó a placer un centro de Lamine medido. El extremo blaugrana suma ya número de absoluto vértigo. 20 goles y asistencias en poco más de mes y medio de lo que va de campaña.

El Barça no falla ni con suplentes ni con titulares. Pedri, Cancelo, Cubarsí y el propio Raphinha descansaron después de un exigente parón de selecciones. No lo hizo Lamine, que jugó el partido entero. Lo que es evidente es que ponga a quien ponga Flick parece saber a la perfección qué hacer y cómo y cuándo hacerlo.

Los blaugrana siguen líderes en solitarios con ocho victorias en ocho partidos. Su próximo rival será el Galatasaray en Champions este próximo martes. En contexto Liga, el Barça visitará al Betis la próxima jornada.

El Getafe, por su parte, se enfrentará al Universitatea Craiova en Conference el próximo jueves. El domingo recibirá al Rayo en el Coliseum.

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