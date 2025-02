El tricampeón del mundo que no entiende la marcha de Hamilton a Ferrari: "Me sorprendió..."

Lewis Hamilton ha protagonizado sin duda el fichaje más potente en la Fórmula 1 esta temporada. El piloto británico dejó Mercedes tras seis títulos mundiales para aterrizar en Ferrari y cumplir así un sueño que, según él, "tenía desde niño".

Un movimiento de tanta magnitud ha generado opiniones de muchas personalidades importantes del mundo de la F1. Hay quién dice que Ferrari se equivoca dejando escapar a un piloto como Carlos Sainz. También hay argumentos que apuntan al acierto de los 'Tifosi' al incorporar a un siete veces campeón del mundo.

Para Jackie Stewart, campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1969, 1971 y 1973, hay ciertas cosas que no entiende de la llegada de Hamilton a la escudería más laureada de la historia: "En el caso Lewis, me sorprendió que fuera allí. Ir a Ferrari es muy colorido, muy emocionante y, por lo general, muy exitoso. No los descartaría (en la lucha por el título), por decirlo de esa manera".

"Tiene más experiencia que el año pasado y los años anteriores, conoce muy bien el negocio. Ferrari es el nombre más importante del mundo del motor. Si fueras a un guerrero Masai en medio de África y le dijeras: '¿Sabes algo sobre Ferrari?', te diría que sí", ha asegurado Stewart para 'Sky F1' dejando entrever que hay un importante componente mediático en el fichaje de Hamilton.

En cualquier caso, está claro que la dupla Ferrari-Hamilton puede ser muy exitosa pero hay ciertas incógnitas que sondean el rendimientos de ambos. En el caso de Lewis, hay que tener en cuenta la presencia de Charles Leclerc, que no se achantará, y en el caso de la escudería, hay que ver si es capaz de desarrollar un coche que pueda ser campeón.