La reflexión de Carlos Sainz sobre el liderazgo de Leclerc en Ferrari: ¿Ocurrirá igual con Hamilton?

Carlos Sainz ya habla en pasado de la escudería Ferrari. El madrileño afronta 2025 abriendo una nueva etapa con Williams. Del rojo italiano al azul inglés, vuelve a Inglaterra para pilotar para la quinta escudería de su carrera en la Fórmula 1.

De su rivalidad con Charles Leclerc, el madrileño fue claro respondiendo a si había una jerarquía de primer y segundo piloto: "En Ferrari teníamos dos pilotos liderando y obviamente nos repartíamos un poco el trabajo, nunca sentí que se escuchara más al otro piloto que a mí. Nunca ha habido problemas en ese sentido".

"No había nada en mi contrato que dijera que no iba a liderar o que no iba a compartir ese papel de líder. Creo que todo el equipo que escuche esto estará de acuerdo", ha relatado Sainz en la entrevista de 'SoyMotor'.

Además, confesó que durante la última temporada le afectó competir teniendo un ojo puesto en su futuro en la Fórmula 1 que por entonces no estaba tan definido: "Fueron seis meses muy duros de tener que estar rindiendo en pista con Ferrari a la vez que estaba tratando de decidir mi futuro".

Sainz ha cerrado el periplo con los de Maranello, donde consiguió cuatro victorias, sacando lecciones muy positivas: "Salgo de Ferrari sabiendo que soy una persona más madura y más completa que hace cuatro años".

Sostiene que su fichaje por Williams llega con la intención de sentar las bases este año para que en 2026 con la nueva reglamentación y el motor Mercedes el equipo de un salto de calidad.