Tremendo mensaje del jefe de la Fórmula 1 a Alonso: "Necesitamos héroes..."

Stefano Domenicali se ha pronunciado durante el GP de Barcelona sobre el incierto futuro del asturiano, a quien ha halagado notablemente.

El futuro de Fernando Alonso está más en el aire que nunca después de unas declaraciones en las que el asturiano ha compartido que no sabe si volverá a correr en el Circuit de Catalunya. Durante el fin de semana, el presidente de la Fórmula 1 se ha pronunciado al respecto y solo ha tenido palabras de admiración para el bicampeón mundial.

"Espero que Fernando Alonso siga en la F1 cincuenta años. Necesitamos héroes. Por eso espero que Fernando siga mucho tiempo, porque con el coche adecuado sigue siendo muy fuerte", aseguraba Stefano Domenicali. Luego destacó la "resiliencia" del piloto de Aston Martin y habló de la posibilidad de que vuelva a contar con un coche competitivo.

"Sufro mucho por él, porque le tengo mucho respeto y sé que es fantástico. Tendrá la oportunidad, espero, si le dan un buen coche, para demostrar el talento que tiene", compartía Domenicali en 'AS'.También habló de la "mentalidad de compromiso" de Alonso y expresó la necesidad de que surja un "proyecto adecuado" que permita al asturiano rendir al máximo de sus posibilidades.

Y cerró pronunciándose sobre el futuro del piloto en la competición: "¿Qué perderá la F1 el día que Fernando se marche? No es el momento de hablar de eso porque quiero verle aquí por mucho tiempo". Una incertidumbre que tardará tiempo en resolverse y la cual parece cada vez más difícil de predecir.

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