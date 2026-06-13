Ahora

Gran Premio de casa

F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso en el GP de Barcelona-CataluñaFernando Alonso en el GP de Barcelona-CataluñaGetty

Las 6 de laSexta

  1. La joyería de Zapatero: el juez Calama considera que el expresidente pudo traer las joyas "de forma clandestina"
  2. Irán descarta ahora que la firma del acuerdo de paz con EEUU se produzca en las próximas 24 horas
  3. Donald Trump anuncia que ha eliminado al 'Niño Guerrero', el "infame líder de la sanguinaria organización" Tren de Aragua
  4. De despacho en despacho para defender los intereses del PSOE y obtener información: la 'reunionitis' de Leire Díez
  5. Mañueco conforma su Gobierno de "prioridad nacional" en Castilla y León con Pollán como números dos y con tres consejerías para Vox
  6. La defensa de Jonathan Andic atribuye a una "metáfora terapéutica" sus mensajes de 'matar al padre'