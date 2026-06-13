F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1

WILLIAMS TAMPOCO PARECE FINO Fin de semana muy complicado para los españoles en casa. Carlos Sainz ha logrado el 15º lugar en los Libres 3 a dos segundos del líder. Parece muy complicado luchar por la Q3. Más bien tiene pinta de que el objetivo es estar en Q2. Compartir en X

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ASTON MARTIN, EN LA COLA Cada fin de semana parece peor. El Circuito de Barcelona ha expuesto todas las debilidades del AMR26. Fernando ha acabado los Libres 3 a casi 4 segundos del tiempo de Russell, algo casi irrisorio. No parece que haya ninguna opción de repetir el punto logrado milagrosamente en Mónaco. Compartir en X

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HAMILTON, ALGO PERDIDO El británico no parece estar al mismo nivel de Leclerc en Barcelona. Mientras que en Mónaco logró batirle en 'qualy', en el Circuit se le está complicando bastante. En los Libres 3, se quedó a siete décimas del primer puesto, mientras que Charles solo a dos. Compartir en X

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MCLAREN, LA ALTERNATIVA Parece que los de Woking han vuelto a dar un salto hacia delante. En Mónaco se quedaron bastante lejos de Mercedes y Ferrari, incluso de Red Bull. En Barcelona, son claramente la alternativa a los dos pilotos de Mercedes. Veremos si se confirma en la clasificación. Compartir en X

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