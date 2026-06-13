Gran Premio de casa
F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la temporada 2026 de Fórmula 1.
A PISTA
Cola ahora en el Pit Lane. Siguen saliendo coches mientras algún Alpine inicia su vuelta.
ARRANCA LA Q2
Nadie en pita por ahora. Se preparan en McLaren.
SE ACABA LA RACHA DE ALONSO
Por primera vez en 39 Grandes Premios, Lance Stroll vence a Fernando Alonso en clasificación. Fin a una racha histórica. Stroll saldrá 21º y Alonso 22º.
ASTON MARTIN, A UN SEGUNDO DE CADILLAC
Debacle total de Aston Martin en Barcelona. Se han quedado a un segundo de penúltimo coche de la parrilla. Desastroso.
ENORME SAINZ
Se marca un tiempazo para salvarse siendo 16º. Alonso, últimos:
- 17º Ocon
- 18º Albon
- 19º Pérez
- 20º Bottas
- 21º Stroll
- 22º Alonso
ÚLTIMO INTENTO
Sainz está en zona de peligro. Los Alpine mejoran a la espera de los Haas.
SAINZ, AL LÍMITE
Cinco minutos para el final de la Q1. Sergio Pérez se está mostrando muy fuerte. Está a tan solo una décima del madrileño. Los Aston Martin, últimos sin opciones.
HAMILTON SE COLOCA PRIMERO
Sorprendente el británico, que parecía algo escondido. Se pone delante de Russell y Leclerc. En vuelta los McLaren.
PRIMEROS TIEMPOS
Carlos Sainz se coloca líder provisional. Solo siete pilotos han hecho tiempo por ahora. Alonso está a 1,1 segundos del tiempo del piloto de Williams. Stroll, detrás de Alonso, a 1,8 segundos de Sainz.
SALUDA FERNANDO
Sale del Pit Lane el español saludando al público presente en el Circuit.
ARRANCA LA CLASIFICACIÓN
Comienza la Q1 en Montmeló. Estampida en el Pit Lane.
CINCO MINUTOS
Todo listo en Barcelona.
AUDI, LA SORPRESA
Y empieza a ser habitual. La marca alemana ha introducido un nuevo motor tras entrar dentro del ADUO de la FIA. Parece que pueden dar un buen salto hacia delante. Veremos de qué son capaces.
WILLIAMS TAMPOCO PARECE FINO
Fin de semana muy complicado para los españoles en casa. Carlos Sainz ha logrado el 15º lugar en los Libres 3 a dos segundos del líder. Parece muy complicado luchar por la Q3. Más bien tiene pinta de que el objetivo es estar en Q2.
MEDIA HORA
Solo 30 minutos para que comience la acción en Montmeló.
ASTON MARTIN, EN LA COLA
Cada fin de semana parece peor. El Circuito de Barcelona ha expuesto todas las debilidades del AMR26. Fernando ha acabado los Libres 3 a casi 4 segundos del tiempo de Russell, algo casi irrisorio. No parece que haya ninguna opción de repetir el punto logrado milagrosamente en Mónaco.
HAMILTON, ALGO PERDIDO
El británico no parece estar al mismo nivel de Leclerc en Barcelona. Mientras que en Mónaco logró batirle en 'qualy', en el Circuit se le está complicando bastante. En los Libres 3, se quedó a siete décimas del primer puesto, mientras que Charles solo a dos.
MCLAREN, LA ALTERNATIVA
Parece que los de Woking han vuelto a dar un salto hacia delante. En Mónaco se quedaron bastante lejos de Mercedes y Ferrari, incluso de Red Bull. En Barcelona, son claramente la alternativa a los dos pilotos de Mercedes. Veremos si se confirma en la clasificación.
RUSSELL DESPIERTA
Tras un Gran premio de Mónaco en el que George Russell no estuvo ni cerca de luchar por la 'pole' frente a Kimi Antonelli, parece que en Barcelona el británico vuelve a estar a tono. En los Libres, Russell se ha mostrado por delante, aunque no sabemos si Antonelli está escondiendo algo. Resolveremos la duda en unos minutos.
MUY BUENAS TARDES
Llegamos a Barcelona con mucho calor. Más de 30º en el Circuit para el primer fin de semana de Fórmula 1 que tendremos en suelo español en este 2026. Hoy, la clasificación.