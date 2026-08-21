Tranquilidad en Aston Martin con el nuevo AMR26 'B' de Alonso: "Tenemos que ir paso a paso"

Mike Krack ha ofrecido un sincero análisis de la situación actual con el monoplaza de Fernando y Stroll, optimista pero realista.

El Gran Premio de Países Bajos será un gran punto de inflexión en la temporada 2026 de Fórmula 1. En Zandvoort, Adrian Newey ha introducido cinco mejoras en el AMR26, además del esperado nuevo motor Honda. Sobre qué esperar de esta segunda mitad de temporada, Mike Krack ha hecho un repaso de la situación.

"Si observamos de dónde venimos, todo fue muy, muy difícil. Recientemente hemos visto muchos progresos en términos de fiabilidad, manejabilidad y prestaciones. Tenemos que ir paso a paso, seguir mejorando desde ahora hasta el final de la temporada y mantener esa dirección positiva", comentó el director de operaciones en pista de Silverstone.

Pero el luxemburgués quiso ser precavido y avisó también de los "retrocesos" que ocurrirán en las doce citas restantes de campeonato: "Habrá carreras en las que sufriremos mucho más debido a las características de los circuitos y también a la competencia. Otros equipos han introducido mejoras aquí y allá, y entonces puedes tener un bajón o quizá un pico de rendimiento". Aunque la pregunta más esperada para Krack fue la que cerró las declaraciones ante los medios.

El ingeniero tenía sus dudas sobre si Fernando Alonso será capaz de "liderar" la zona media: "Es una pregunta difícil. Habrá algunos circuitos en los que estaremos bastante bien, como ocurrió en Budapest pero también habrá carreras en las que sufriremos más. Si hacemos una media de todo, no estaremos liderando la zona media de la parrilla". Sin embargo, hay optimismo en Aston Martin, y Krack quiso cerrar con un mensaje esperanzador: "Creo que habrá ciertos fines de semana en los que estaremos bien y no estaremos lejos".

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