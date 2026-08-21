Estas son las cinco mejoras para el Aston Martin de Fernando Alonso en Países Bajos

Ya se conocen las innovaciones que acompañarán al nuevo AMR26 de Fernando Alonso en Zandvoort además del esperado nuevo motor Honda que ya fue probado durante el 'filming day'. Hasta cinco mejoras que "supondrán un pequeño paso adelante", en palabras de Mike Krack.

"Hay un par de modificaciones aerodinámicas en el suelo y en el alerón delantero. Todas proceden de lo que aprendimos en Budapest", aseguraba el luxemburgués ante los medios de comunicación. Estos cambios, además de la unidad de potencia y un nuevo difusor, no supondrán ninguna penalización para el ovetense, que tendrá la oportunidad de luchar por un buen resultado.

Luego lamentó la falta de "pruebas aerodinámicas" antes del Gran Premio de Países Bajos: "Estamos centrados en dejar bien resuelto todo lo relacionado con el motor. Solo tenemos una sesión. No debemos olvidar el riesgo meteorológico. Así que tenemos que dar el máximo apoyo posible para conseguir que todo salga bien, introducir nuestras piezas y analizar los datos". Porque la previsión para el circuito Haarlem es de lluvia, unas condiciones adversas para un monoplaza tan actualizado.

Krack, quiso destacar los "muchos progresos en fiabilidad, manejabilidad y prestaciones" logrados por Aston Martin recientemente, aunque explica que el plan es ir "paso a paso hasta final de temporada". Y avisó de antemano sobre los "retrocesos", que con seguridad ocurrirán, al menos en Silverstone cuentan con ello.

Por último, el jefe de pista de Aston Martin, fue preguntado sobre la posibilidad de liderar la zona media: "Es una pregunta difícil. Creo que habrá algunos circuitos en los que estaremos bastante bien y también habrá carreras en las que sufriremos más. Si hacemos una media de todo, no estaremos liderando la zona media de la parrilla. Pero creo que habrá ciertos fines de semana en los que estaremos bien y no estaremos lejos".

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