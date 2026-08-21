La brutal frase de Alonso sobre Verstappen: "Algunos utilizan el 100% de su cerebro, pero Max..."

"Probablemente sea el mejor del paddock", dice Fernando cuando le preguntan por la renovación de Max Verstappen con Red Bull.

Max Verstappen seguirá hasta 2030 con Red Bull. Ha firmado un nuevo contrato millonario. Y Fernando Alonso ha analizado su continuidad y ha hablado de lo que significa para la Fórmula 1.

En palabras que publica 'Auto Racer', Fernando ha dicho esto sobre Max: "En la Fórmula 1 hay quienes utilizan el 100% de su capacidad cerebral y física para conducir el coche, mientras que quizá Max Verstappen utiliza el 10% porque está en otro nivel".

Para Fernando, Max es el mejor piloto que hay en este F1. En su palmarés ya hay cuatro títulos mundiales. Todos ellos con Red Bull y de forma consecutiva.

Está contento de que no se marche de la competición: "Me alegro de su renovación. Probablemente sea el mejor del paddock, y es bueno tenerlo en la Fórmula 1".

A pesar de los rumores que le relacionaban con Mercedes o con McLaren, Max ha apuntado que estuvo "más cerca de marcharse de la F1 que de otro equipo". Pero afortunadamente para todos el neerlandés seguirá en la competición... y con Red Bull.

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