Aston Martin, sin pelos en la lengua tras el GP de Japón: "No podemos autodestruirnos como equipo"

Mike Krack, jefe de operaciones de los británicos, asegura que tras un mes de competición se ha notado una leve mejoría, pese a no terminar una carrera con los dos monoplazas.

Aston Martin continúa sin que uno de sus dos pilotos pueda completar una carrera sin tener que retirarse. Esta es la realidad que viven cada fin de semana los británicos, tras concluir el GP de Japón. Los problemas que acarrean desde pretemporada han impedido que, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll, hayan podido cruzar la línea de meta en un mismo circuito.

Ante esta situación, los de Silverstone se marchan al gran parón de abril, provocado por el conflicto de Oriente Medio, con la mirada puesta en llegar a Miami con mejoras en el motor. Pese a su deplorable situación, en Aston Martin se muestran esperanzados echando la vista atrás.

"El ambiente en el equipo no es de celebración, eso está claro. Pero, Jesús, si echamos la vista atrás, en Melbourne hablábamos de dar seis vueltas; en Shanghái conseguimos dos sesiones. Pero creo que tuvimos que trabajar mucho entre sesiones para poder completarlas todas. Aquí no fue así, por lo que los coches pudieron prepararse con normalidad entre sesiones", confiesa Mike Krack, jefe de operaciones de los británicos.

Krack no oculta los problemas que están afrontando, pero reitera la necesidad de mostrarse unidos ante la dificultad. "Como equipo no podemos autodestruirnos. Estamos en una situación difícil; tenemos que quedarnos con lo positivo. Hemos logrado terminar las carreras, lo cual en la Fórmula 1 debería ser lo normal, no algo para celebrar", añade el miembro de la escudería.

La fiabilidad y las vibraciones en el motor del AMR26 son los principales inconvenientes a los que se enfrentan. El parón es un espacio de tiempo clave para sellar dichos problemas, aunque Mike señala que, una vez solucionados, tendrán que ver si el rendimiento es óptimo o no.

"Lamentablemente, en cuanto se solucionan los problemas de fiabilidad, todos se centran en el rendimiento. Y viendo esto, nos hemos dado cuenta de que tenemos que dar pasos importantes, no pequeños pasos como los que hemos dado ahora con la fiabilidad. Tenemos que aprovechar este parón para dar el primer paso, pero aún queda mucho camino por recorrer", concluye Krack, reflejando la realidad que se vive a diario en Aston Martin.