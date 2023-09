Menuda batalla, inexplicable batalla, que tuvieron Charles Leclerc y Carlos Sainz durante las últimas cinco vueltas del GP de Italia. Inexplicable a la par que absurda e innecesaria, y que pudo dejar a los dos Ferrari ya no solo sin un podio sino también sin puntos en la carrera de su casa.

Porque Sainz, mejor que Leclerc durante todo el fin de semana, estaba en podio. Iba tercero. Tercero tras una carrera tremendamente sufrida en la que luchó contra Verstappen, contra Pérez y sí, también contra su propio equipo. Porque, en Monza, el enemigo parecía estar en casa.

En cuanto Pérez se puso segundo empezó todo. Con Leclerc pegado a Carlos, los mensajes de radio, si es que hubo alguno de Ferrari, no llegaron o no debieron llegarle a Charles. Porque el monegasco no dejó de atacar, sobre todo en una curva 1 en la que los dos pudieron terminar fuera.

Hasta bloqueó neumáticos

Todo, por un ataque salvaje de Leclerc en el que incluso bloqueó neumáticos. Se tuvo incluso que ir por fuera de la trazada, al frenar muy, muy tarde en una acción que se ve que activó a Ferrari.

Que hizo reaccionar al equipo si es que el mensaje de radio de Sainz no fue suficiente: "Chicos, llevemos esto a casa..."

"Sin riesgos..."

Lo llevó él, porque en la 'Scuderia' parecía que estaba disfrutando, o a saber si sufriendo, con una pelea que dejó a Leclerc cuarto.

Que dejó a Charles con una radio que llegó demasiado tarde y que además fue totalmente contradictoria.

"Si riesgos... pero corre hasta el final", le dijeron.

Lo hizo, porque hasta que no llegó a pasar por la bandera a cuadros no dejó en ni un solo momento de atacar a Sainz.