Fernando Alonso sufrió y mucho durante el Gran Premio de Italia. Terminó noveno y sumó los dos únicos puntos para Aston Martin en Monza, lo que unido a la tercera posición de Carlos Sainz y la cuarta de Charles Leclerc, ha hecho que el equipo británico pierda la tercera posición del Mundial de Constructores en detrimento de Ferrari.

Sin embargo, el asturiano no quiso darle mucha importancia a ello destacando que los equipos más fuertes, siempre detrás de Red Bull, cambian según la carrera.

"Los rivales cambian cada fin de semana. En Zandvoort era Alpine el que teníamos más cerca paradójicamente, aquí ha sido Ferrari", explicó entre risas el asturiano al mencionar al equipo francés tras finalizar la carrera en los micros de 'DAZN'.

No obstante, Alonso también señaló que Ferrari ha puesto todo lo que tenía en este gran premio y aún así, no han perdido demasiados puntos respecto a ellos: "En Monza siempre ponen todo lo que tienen (Ferrari), han puesto motores nuevos. Han tenido su fin de semana y aún así no nos han sacado muchos puntos. Veremos si podemos recuperarles en Singapur".

Ninguno de los pilotos de la escudería pudo aprovechar la ocasión y sumar una segunda posición que sí consiguió Fernando Alonso en Zandvoort cuando Aston Martin cambió parte de su monoplaza para introducir las mejoras. En el caso de Ferrari, se tuvieron que conformar con la tercera plaza que ha obtenido Sainz.

Ahora, 11 puntos es la distancia que tiene la 'Scuderia' con respecto a Aston Martin. Una distancia ínfima que sigue dejando todo abierto en la batalla por la tercera posición del Mundial de Constructores con la segunda posición de Mercedes en el horizonte.