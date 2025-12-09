F1 2026
Comienza la cuenta atrás para el regreso de la F1: calendario completo, fechas y circuitos
El próximo 8 de marzo dará comienzo la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el GP de Australia en el Circuito de Albert Park de Melbourne.
La Fórmula 1 se encuentra en periodo de cuarentena. La máxima competición del motor ha terminado la temporada, y los pilotos no volverán a competir entre ellos por el campeonato hasta el próximo mes de marzo de 2026.
Para entonces, muchos aspectos de la F1 habrán cambiado respecto a esta temporada y las anteriores. En concreto, a los 10 equipos de la competición se les unirá una undécima escudería, Cadillac; por primera vez en 15 años los coches ya no contarán con DRS, y se establecerá un nuevo reglamento para los monoplazas.
La temporada 2026 contará con sus respectivos 24 circuitos, entre los cuales se estrenará el Circuito Madring de Madrid (España) en sustitución del Autódromo Enzo e Dino Ferrari en Imola (Italia).
Tras los test de pretemporada realizados en el Circuito de Barcelona-Catalunya y el Circuito Internacional de Bahréin en los meses de enero y febrero, donde las escuderías pondrán a punto los monoplazas, dará comienzo la temporada en el GP de Australia del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne.
Calendario F1 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo (Circuito de Albert Park, Melbourne)
- GP de China: 13-15 de marzo (Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái)
- GP de Japón: 27-29 de marzo (Circuito de Suzuka, Suzuka)
- GP de Bahréin: 10-12 de abril (Circuito Internacional de Baréin, Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Circuito de la Corniche de Jeddah, Jeddah)
- GP de Miami: 1-3 de mayo (Autódromo Internacional de Miami, Miami Gardens)
- GP de Canadá: 22-24 de mayo (Circuito Gilles Villeneuve, Montreal)
- GP de Mónaco: 5-7 de junio (Circuito de Mónaco, Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló)
- GP de Austria: 26-28 de junio (Red Bull Ring, Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Circuito de Silverstone, Silverstone)
- GP de Bélgica: 17-19 de julio (Circuito de Spa-Francorchamps, Spa)
- GP de Hungría: 24-26 de julio (Hungaroring, Mogyoród)
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Circuito de Zandvoort, Zandvoort)
- GP de Italia: 4-6 de septiembre (Autodromo Nazionale di Monza, Monza)
- GP de España (Madrid): 11-13 de septiembre (Circuito de Madring, Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Circuito callejero de Bakú, Bakú)
- GP de Singapur: 9-11 de octubre (Circuito callejero de Marina Bay, Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Circuito de las Américas, Austin)
- GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1 de noviembre (Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México)
- GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Autódromo José Carlos Pace, São Paulo)
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Circuito callejero de Las Vegas, Las Vegas)
- GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Circuito Internacional de Losail, Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Circuito Yas Marina, Yas Marina)