Red Bull presentó oficialmente este miércoles su nuevo monoplaza de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1. Bajo el nombre de RB18, Sergio Pérez y el actual campeón del mundo, Max Verstappen, ya conocen el bólido con el que el neerlandés tratará de revalidar el título este año.

"Estoy deseando subirme al coche. He tenido tiempo para descansar, recargar pilas y ahora tengo ganas de nuevo de conducir", destacó Verstappen.

El RB18 presenta varias similitudes, pero también muchas diferencias, con respecto al RB16 de la pasada temporada. Red Bull ha apostado por los mismos colores, predominando su característico azul oscuro, así como el rojo y el amarillo, todos ellos corporativos de la compañía de bebidas energéticas.

Aunque el aspecto del coche es similar, el RB18 cambia drásticamente desde el morro hasta el alerón trasero, debido a algunos puntos del nuevo reglamento de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA).

Las principales modificaciones se encuentran en los neumáticos cubiertos, los aletines de la entrada del suelo, la suspensión delantera y los nuevos pontones más bajos y anchos.

Es cierto que esta presentación oficial del monoplaza ha servido al equipo británico para dar visibilidad a su nuevo 'sponsor' principal, Oracle, ya que lograron un acuerdo muy satisfactorio con la compañía, lo que llevará a un cambio del propio nombre de la escudería.

