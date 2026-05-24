La firme contestación de Wolff al enfado de Antonelli por radio: "Deja de quejarte..."

El jefe de Mercedes no dudó en 'poner en su sitio' al joven italiano después de unos momentos tensos en los que Kimi no paraba de quejarse por radio pidiendo la sanción para su compañero.

La 'sprint' de Canadá dejó un momento tenso que puede ser un precedente muy peligroso en Mercedes. La escudería alemana tuvo que ver como sus dos pilotos se enfrentaban en la pista con el objetivo de llevarse la victoria en la carrera corta.

Kimi Antonelli y George Russell pelearon de tú a tú. El italiano salió peor parado de una pugna que decidió la carrera. En esa lucha, el propio Kimi interpretó que su compañero de equipo actuó de manera sucia defendiendo la posición.

"Eso ha sido sucio. Me ha echado. Se merece una sanción", exclamó en repetidas ocasiones Kimi por radio. El enfado era evidente. De hecho, a Antonelli también le costó la segunda posición. Norris aprovechó a las mil maravillas la pelea por el liderato para asaltar el segundo lugar.

El italiano no paraba de pedir por radio una penalización para Russell. Fue entonces cuando apareció la figura de Totto Wolff. El directivo germano tomó la palabra y cortó de raíz las quejas de su pupilo: "Kimi, concéntrate en pilotar y no en quejarte por la radio".

Los Mercedes siguen siendo los grandes dominadores de la Fórmula 1. Sin embargo, peleas o enfrentamientos como el de la 'sprint' de Canadá podrían poner en peligro sus aspiraciones de título.