Sergio Pérez tiene fecha de caducidad en Racing Point. El mexicano, uno de los pilares del antiguo Force India que estuvo en los tiempos más oscuros de la escudería, se tiene que ir sí o sí del equipo, futuro Aston Martin, tras la confirmación de que Lance Stroll y Sebastian Vettel serán sus pilotos para 2021.

"Es realmente extraño correr en un equipo que sabes que no te quiere. Es como estar con una mujer de la que sabes que te vas a divorciar", afirmó en una entrevista con 'Channel 4' sobre la situación que vive actualmente.

Eso sí, Pérez lo acepta: "Vengo, hago mi trabajo tanto dentro como fuera de la pista y me aseguro de cumplir al cien por cien. Esto es parte del juego".

El azteca se siente muy afortunado por poder haber corrido para Racing Point: "El equipo ha sido fantástico para mí. Hemos estado siete años juntos, tengo muchos amigos aquí y quiero terminar con ellos en lo más alto".

"Quiero asegurarme de que siempre recordemos nuestro tiempo con orgullo", comentó Checo.

Pérez ve a Aston Martin haciendo grandes cosas en el futuro: "Tienen un gran potencial en camino y estarán con los equipos más grandes a partir de 2021".

Sobre su futuro, el mexicano lo tiene claro: "No me veo yendo hacia atrás, sinceramente. No me quedan muchos años por delante, pero ahora finalmente tengo un coche competitivo. Es complicado pensar en la idea de ir al final de la parrilla".

"Siento que estoy en la cima de mi carrera, y que los próximos años van a ser los mejores. Pero necesito poder encontrar algo bueno para seguir adelante", concluye.

Sergio Pérez ha estado vinculado en los últimos días a Red Bull. En la escudería de las bebidas energéticas no tienen excesiva confianza en Alexander Albon, alejadísimo en cuanto a resultados de Max Verstappen, y ya miran al mercado. El mexicano y Nico Hulkenberg están libres.

