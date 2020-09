Carlos Sainz ha dado su opinión sobre el adiós de Sergio Pérez a Racing Point y, por tanto, a la futura Aston Martin de Fórmula 1. La escudería hizo oficial la llegada de Sebastian Vettel, lo que deja al mexicano sin volante, de momento, para la próxima parrilla.

Y eso al madrileño mucho no le ha gustado: "Me da rabia porque tengo buena relación con él y le respeto mucho como piloto. Espero que consiga un asiento que le motive y que le apetezca, y que en 2022 tenga un buen coche".

"Esto que ha pasado con Checho demuestra que en la F1 no todo es tu rendimiento. Si se juzga por eso, solo por eso, no hay motivo por el que tenga que marcharse de Racing Point o por el que no le quieran a él", dijo en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Y es que el equipo se lleva lo suyo también: "Confió en ellos y les salvó de la bancarrota. Cuando por fin tienen un buen coche para él no le quieren. Es una verdadera pena".

"Es algo que te recuerda que este deporte, el que hemos elegido, es así. Hay que ser profesionales y aceptarlo", concluye Sainz.

Lewis Hamilton, por su parte, opinó también sobre este caso pero lo hizo en favor de Sebastian Vettel. El inglés cree que el alemán es lo que necesita una escudería como Aston Martin.

