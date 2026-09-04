Podría haber recibido cuatro años
Traerá mucha cola: atención a la irrisoria sanción a Kyrgios por su positivo en cocaína
El australiano, al dar positivo fuera de competición y tras participar en un programa de rehabilitación, ha recibido una sanción de solo un mes.
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha anunciado este viernes que Nick Kyrgios podrá volver a jugar a partir de este mismo 4 de septiembre.
El australiano consumió cocaína antes de disputar el ATP 250 en Mallorca el pasado mes de junio, dio positivo y comenzó una suspensión provisional el 4 de agosto.
Sin embargo, al haber consumido fuera de competición y no mientras disputaba un torneo, esquivó una sanción que podría haber llegado a los cuatro años.
En su lugar, el tenista de 31 años, el más polémico del circuito, recibió tres meses de suspensión que se han quedado en uno tras someterse a un programa de rehabilitación.
Es por ello que, a partir de este viernes, Kyrgios podrá volver a las pistas. A través de un comunicado asumió su error y pidió perdón, pero veremos si ha aprendido la lección.